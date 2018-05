Actualidade

O Lyon conquistou hoje, em Kiev, pela terceira vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol feminino, ao vencer as alemãs do Wolfsburgo por 4-1, no prolongamento, após um nulo no fim do tempo regulamentar.

As francesas foram superiores durante o tempo regulamentar, mas só no prolongamento é que conseguiram materializar essa superioridade e já depois de se terem visto em desvantagem no marcador.

Aos 93 minutos, a avançada dinamarquesa Pernille Harder abriu o marcador para o Wolfsburgo, com um pontapé de fora da área.