Petróleo

Vários movimentos ambientalistas concentraram-se hoje junto ao Ministério do Ambiente, em Lisboa, para pedir a demissão do ministro João Matos Fernandes e contestar a prospeção de petróleo na costa de Aljezur, sem um estudo prévio.

O pedido de demissão do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, foi expresso numa carta aberta e entregue em mãos ao governante, que reuniu com os representantes das associações.

"Encontrámo-nos com o senhor ministro com uma posição muito dura. Pedir a demissão de um ministro não é algo que se faça de ânimo muito leve. Eu acho que ele ficou chocado com esta nossa atitude, mas a verdade é que está perdida a confiança", afirmou aos jornalistas a escritora Lídia Jorge, que integra o movimento Futuro Limpo.