Actualidade

O ator norte-americano Morgan Freeman pediu hoje desculpa "a quem se sentiu desrespeitado ou desconfortável" com as suas ações, num comunicado emitido depois de ter sido acusado de assédio sexual e comportamento impróprio.

Morgan Freeman, de 80 anos, está a ser acusado por oito pessoas de assédio sexual e comportamento impróprio, ao longo dos últimos anos, segundo uma investigação do canal de televisão CNN.

"Quem me conhece ou trabalhou comigo sabe que não sou capaz de ofender alguém intencionalmente, nem de criar situações que causem desconforto", lê-se no comunicado, divulgado pelo agente do ator, Stan Rosenfield, citado pela agência Associated Press.