Actualidade

Uma história de amor em Lisboa, cidade que ameaça tornar-se "num parque temático fácil de consumir", é o universo de "Nada acontece como planeamos", a estrear na sexta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, na capital.

A afirmação é de Tiago Rodrigues, autor do texto, encenação, cenografia e figurinos da peça que construiu para 16 finalistas da escola suíça La Manufacture - Haute École des Arts de la Scène (Escola Superior de Artes de Palco de Lausana), que estão há dois meses em Lisboa, a construir este trabalho, com o diretor do Teatro D. Maria II.

É um trabalho de "chegada" e "despedida" em Lisboa, já que se trata de um trabalho para finalistas, e que, como tal, não podia deixar de falar "nas histórias das pessoas desalojadas do centro histórico", como referiu o encenador à imprensa.