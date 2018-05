Celebridades

Lenda do futebol mundial pediu as duas namoradas em casamento. Enlace será na mansão que partilham.

Ronaldinho vai casar, não com uma, mas com duas mulheres. A notícia foi avançada pelo colunista brasileiro Léo Dias, do jornal brasileiro O Dia, que relata a situação amorosa do ex-futebolista.

Ronaldinho e Priscilla Coelho vivem uma relação há vários anos, mas o atleta apaixonou-se por Beatriz Souza em 2016. Um amor que não impediu a continuidade da antiga relação.

Desta forma, o ex-craque brasileiro mantém, desde então, uma relação amorosa com as duas. Ambas permitiram a relação de tal forma que os três partilham uma mansão no Rio de Janeiro.

A mesma publicação avança ainda que as duas mulheres recebem uma mesada da parte de Ronaldinho e sempre que este viaja compra presentes iguais para as duas.

Entretanto, o romance a três ficou tão firme, que levou o ex-craque a pedir as namoradas em casamento, no passado mês de janeiro. Contudo, o enlace não poderá ter um carácter oficial, uma vez que no Brasil a bigamia é ilegal e punível com uma pena que pode ir até seis anos de prisão.

Esta polémica já levou a irmã do atleta a comentar o assunto. Deisi confessou que não aprova as relações do irmão e que não vai estar presente no casamento.

Quanto à data do enlace, ainda não é conhecida, mas o jornal O Dia diz que terá lugar na mansão que os três partilham.