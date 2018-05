Destino

CP volta a disponibilizar no próximo mês, em dois dias diferentes da semana, um programa completo que inclui viagens de ida e volta ao Fundão e visitas guiadas.

No próximomês de junho, a CP – Comboios de Portugal vai reeditar a Rota das Cerejas do Fundão, um programa de lazer dedicado à região da Beira Baixa que engloba viagens de comboio, visitas culturais e a gastronomia da região. E este ano a empresa tem uma novidade.

Além dos sábados (dias 2, 9, 16, 23 e 30), o programa também se efetua às quartas-feiras (dias 6, 13, 20 e 27). Mas, afinal, o que está contemplado nesta viagem?

A partida está marcada para a estação de Santa Apolónia, em Lisboa, às 8h15, em comboio Intercidades, com destino a Castelo Branco, estação de receção de boas vindas.

Ainda durante amanhã, os viajantes terão uma visita guiada à Queijaria Tradicional Quintado Pomar e a viagem à Serra da Gardunha para «apreciar o panorama da Cova da Beira», explica a CP ao Destak. Esta parte do programa termina com um almoço no típico restaurante “Dom Vicente”.

Já a tarde está reservada para outra visita, desta vez à Quinta do Pombal, em Aldeia Nova do Cabo, onde será então tempo para as «habituais prova e compra da apreciada cereja da região.

O regresso, a partir da estação do Fundão e novamente em comboio Intercidades, está agendado para as 18h46.

Com as viagens de comboio, o almoço e os transfers rodoviários incluídos, este programa tem um custo de 54€ para adultos e 38€ para crianças. Informações mais detalhadas em cp.pt ou através do 707 210 220.