Venezuela

O Presidente da Venezuela denunciou na quinta-feira que os Estados Unidos e a Colômbia estavam a financiar ações para desestabilizar o Governo e impedir as eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio.

"Capturámos os conspiradores, que confessaram que eram financiados através de uma aliança da embaixada 'gringa' [norte-americana] na Venezuela com o Governo da Colômbia, para gerar violência militar e tratar de evitar as eleições democráticas no país", declarou.

Nicolás Maduro falava na sessão da Assembleia Constituinte (AC) durante a qual prestou juramento perante a presidente do órgão, Delcy Rodríguez, como Presidente da Venezuela para o período 2019-2025, na sequência da vitória nas presidenciais de domingo passado.