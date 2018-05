Actualidade

O desmantelamento da base de testes nucleares na Coreia do Norte concluído na quinta-feira demonstra a "aposta pacífica" do regime de Pyongyang num "mundo livre de armas atómicas", assinalou hoje a agência de notícias estatal KCNA.

"O desmantelamento do centro de testes nucleares é uma clara manifestação da aposta pacífica da Coreia do Norte para se juntar às aspirações e esforços internacionais (...) para contribuir positivamente para um mundo livre de armas atómicas", sublinhou.

A Coreia do Norte detonou na quinta-feira pelo menos três das quatro redes de galerias subterrâneas do centro nuclear de Punggye-ri, na provínvia de Hamgyong do Norte, no noroeste do país, perante cerca de 20 jornalistas de cinco países: Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido.