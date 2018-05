Actualidade

O Ministério da Educação do Peru pediu na quinta-feira às autoridades competentes do país que investigassem as denúncias de alegadas violações de menores indígenas de uma comunidade nativa da Amazónia peruana.

O Ministério da Mulher e das Populações Vulneráveis anunciou já que elementos do Centro de Emergência Mulher de Bagua, capital da província à qual pertence o município de Imaza, deslocaram-se até à comunidade nativa Kusu Chapi para dar apoio legal, social e psicológico às alegadas vítimas.

O caso começou com a denúncia feita por uma das professoras da comunidade Kusu Chapi, situada no município de Imaza, pertencente à região norte de Amazonas, depois de dois estudantes terem afirmado que estavam a ser vítimas de abusos sexuais por parte do padrasto.