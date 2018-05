Actualidade

O ciclone Mekunu deverá atingir a península Arábica este fim de semana de forma "extremamente severa", avisaram hoje meteorologistas indianos.

Na quarta-feira, a passagem do Mekunu pelas ilha Socotra, ao largo do Iémen, resultou no desaparecimento de 17 pessoas, além se terem registado danos materiais.

Os metereologistas, que estão a acompanhar o ciclone, preveem rajadas de vento superiores a 180 quilómetros por hora, sendo expectável que atinja na manhã de sábado a península Arábica perto de Salalah, a terceira maior cidade de Omã, onde residem 200 mil pessoas.