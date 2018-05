PS/Congresso

O 22.º Congresso do PS começa hoje, na Batalha, distrito de Leiria, e durante o qual o secretário-geral, António Costa, deverá defender uma linha de continuidade estratégica, procurando, em simultâneo, projetar desafios estruturais que se colocam ao país.

A abertura formal dos trabalhos está prevista para as 19:30, com uma homenagem ao primeiro líder deste partido e antigo Presidente da República Mário Soares, seguindo-se a primeira das duas intervenções de fundo de António Costa perante o Congresso.

Este primeiro discurso do líder, habitualmente, destina-se a fazer uma análise política sobre a atividade do PS ao longo dos dois últimos anos, sendo o segundo, na sessão de encerramento de domingo, mais virado para as questões nacionais.