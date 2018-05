Actualidade

A Coreia do Sul vai manter os esforços para melhorar as relações com a Coreia do Norte, apesar do cancelamento norte-americano da cimeira entre os presidentes Donald Trump e Kim Jong-un, disse hoje um responsável sul-coreano.

"O nosso governo vai cumprir os compromissos assumidos para aplicar o acordo firmado no final de abril pelos dois dirigentes coreanos, Moon Jae-in, pelo sul, e Kim Jong-un, pelo norte, com vista à desnuclearização da península coreana", disse o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, citado pela agência de notícias Yonhap.

"Parece que [a Coreia do Norte] permanece sincera quanto ao conteúdo do acordo e aos seus esforços para a desnuclearização e instalação da paz", comentou ainda o ministro.