Actualidade

O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) deu 'luz verde' à transferência dos custos com a tarifa social do gás natural para as empresas transportadoras e comercializadoras, deixando de recair sobre a globalidade dos consumidores.

O Governo homologou o parecer do Conselho Consultivo da PGR, que determina que "o financiamento da tarifa social deve ser imputado a todas as empresas transportadoras e comercializadoras de gás natural", como estava previsto no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

"A tarifa social [...] deve ser financiada por todas as empresas de transporte, incluindo-se aqui o transporte que é feito através de redes de distribuição, e por todas as empresas de comercialização, na proporção do gás, respetivamente, comercializado no ano anterior", lê-se no parecer a que a Lusa teve acesso.