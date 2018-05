Actualidade

Pelo menos 15 pesoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, depois de dois desconhecidos terem deflagrado uma bomba dentro de um restaurante indiano nas imediações de Toronto, no Canadá, informaram hoje as autoridades.

O restaurante no qual explodiu a bomba na noite de quinta-feira está situado na cidade de Mississauga, na região de Peel, Ontário.

A polícia regional de Peel informou que os sujeitos entraram no restaurante pelas 22:30 de quinta-feira (03:30 em Lisboa) e "detonaram um artefacto explosivo improvisado", antes de se fugirem.