Actualidade

Uma pessoa ficou hoje ferida num incêndio num veículo que transportava militares na A4, em Amarante, antes do Túnel do Marão, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado pelas 07:30 e no local estiveram os bombeiros de Vila Meã e os de Amarante, num total de 12 operacionais e cinco veículos.

O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Vila Real.