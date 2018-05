Actualidade

A companhia Marionet estreia na terça-feira, em Coimbra, "O Limbo Empático", uma peça que procura confrontar o público com a forma como a sociedade se relaciona e comunica, abordando questões como a individualidade ou a privacidade.

"O foco da peça relaciona-se com os sistemas de relacionamento entre seres humanos e com conceitos como materialidade e a imaterialidade, a individualidade, a identidade e a privacidade", pegando nos sistemas de comunicação que hoje são utilizados para questionar a forma como isso transforma a relação entre as pessoas, disse à agência Lusa o encenador do espetáculo, Mário Montenegro.

O espetáculo, que sobe ao palco do Teatro Académico Gil Vicente na terça e na quarta-feira, centra-se no relacionamento entre três personagens muito peculiares: Uma informática que desenvolve uma aplicação "que permite determinar o tempo da morte de uma pessoa", uma médica que vive com o marido em forma de planta e um homem que monta estores "e que tem uma necessidade e urgência de medir tudo o que o rodeia".