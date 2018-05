Actualidade

Os governos holandês e australiano responsabilizaram hoje formalmente a Rússia pelo abate do voo da Malaysia Airlines (MH17) no leste da Ucrânia em 2014, após investigadores internacionais confirmarem que o míssil pertencia a uma unidade militar russa.

"Exigimos que a Rússia assuma a sua responsabilidade e coopere plenamente com a descoberta da verdade e para fazer justiça com as vítimas do voo MH17 e seus familiares", afirmou o ministro holandês dos Assuntos Exteriores, Stef Blok, em comunicado.

Em comunicado, Blok informou que, juntamente com o Governo australiano, considera a Rússia "formalmente responsável pela ativação da instalação do (sistema de mísseis) BUK com que se derrubou" o MH17.