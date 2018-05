'Brexit'

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no primeiro trimestre, o ritmo mais lento desde 2012, confirmou hoje a agência nacional de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics).

Esta segunda estimativa coincide com a primeira dada a conhecer em abril e contrasta com um crescimento de 0,5% nos últimos três meses de 2017, que contribuiu para um avanço da economia britânica em 2017 de 1,8%.

A ONS indicou que a economia do país desacelerou desde o primeiro trimestre de 2017, "refletindo em parte o menor crescimento dos setores relacionados com o consumo".