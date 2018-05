Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal de Santarém decretou a prisão preventiva para o homem indiciado por sequestro e roubo agravado, crimes praticados em agosto de 2017 no Barreiro (distrito de Setúbal) e no Porto Alto (Benavente, distrito de Santarém).

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que a medida de coação mais grave foi aplicada, quarta-feira, no final do primeiro interrogatório judicial, sendo o homem, com 30 anos, natural de Tomar (Santarém) e residente em Vialonga (Vila Franca de Xira, Lisboa), suspeito de integrar um grupo de cinco membros que, a pretexto de um negócio de mariscos, sequestrou, agrediu e abandonou, no Porto Alto, um homem a quem foram roubados 4.000 euros.

O homem foi detido quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, estando indiciado da prática de sete crimes de roubo agravado e um de sequestro agravado, praticados entre 11 e 19 de agosto de 2017, no Barreiro e em Porto Alto.