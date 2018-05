Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje uma proposta de reforma das regras do imposto especial sobre o consumo de álcool na União Europeia, sendo um dos objetivos criar "um ambiente mais favorável" às pequenas empresas produtoras.

"As regras comuns da UE relativas à estrutura dos impostos especiais sobre o consumo de álcool e de bebidas alcoólicas têm mais de 25 anos e necessitam urgentemente de uma atualização, para que possam acompanhar os desafios e as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias e pelos desenvolvimentos no domínio do comércio, protegendo simultaneamente a saúde pública", comentou o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici.

De acordo com o executivo comunitário, a proposta que hoje colocou em cima da mesa - que terá agora de ser avaliada pelo Parlamento Europeu e posteriormente adotada pelo Conselho (Estados-membros) -, "significa que os pequenos produtores e os produtores artesanais de álcool, incluindo, pela primeira vez, os pequenos produtores de sidra independentes, terão acesso a um novo sistema de certificação a nível da UE, que lhes permitirá beneficiar de taxas de imposto mais reduzidas em toda a União".