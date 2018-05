Actualidade

O produtor norte-americano de cinema Harvey Weinstein entregou-se hoje às autoridades em Nova Iorque, no âmbito de uma investigação judicial sobre agressões e abuso sexual.

A imprensa norte-americana já tinha noticiado na quinta-feira que Harvey Weinstein deveria apresentar-se hoje às autoridades judiciais nova-iorquinas, o que aconteceu cerca das 07:00 (hora local) em Manhattan, sem prestar qualquer declaração à chegada.

As primeiras acusações de agressões sexuais e violações contra o produtor de 66 anos surgiram em outubro de 2017, no âmbito do movimento #MeToo, em Hollywood, que levou as suas vítimas a identificarem-se e a divulgarem publicamente os abusos de que tinham sido alvo.