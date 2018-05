Actualidade

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, disse hoje que Portugal apoia o aumento de capital do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), mas defendeu a necessidade de ajudar mais os países de menor rendimento.

"No diálogo de governadores do BAD, dei o apoio de Portugal à estratégia do BAD e às suas prioridades, mas também chamei a atenção para a necessidade de o banco, agora que vai iniciar o processo que conduzirá ao aumento de capital, fazê-lo de forma coordenada e olhando quer para a parte do banco propriamente dito, quer para o Fundo Africano de Desenvolvimento, que deve ser mais orientado para os países de menor rendimento", disse Teresa Ribeiro.

Em entrevista à Lusa no final da participação nos Encontros Anuais do BAD, que terminam hoje em Busan, na Coreia do Sul, a governante disse que "se é hoje verdade que os países são completamente interdependentes, se eu tenho um bom grau de desenvolvimento e o meu vizinho tem uma situação de vulnerabilidade política, então apesar do meu desenvolvimento eu vou ter dificuldades".