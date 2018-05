Actualidade

O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) aprovou hoje a data de 07 de setembro para a realização do VI congresso extraordinário e a candidatura de João Lourenço, atual vice-presidente, a presidente do partido.

A informação consta do comunicado final saído da segunda sessão extraordinária do Comité Central do MPLA, na qual o presidente do partido, José Eduardo dos Santos, confirmou que deixa este ano a vida política por vontade própria, argumentando que "tudo o que tem um começo tem um fim".

O secretário para a Informação do partido, Norberto Garcia, disse, na leitura do comunicado final da reunião de hoje, que o Comité Central apreciou a informação do Bureau Político, tendo aprovado "na plenitude" os resultados da terceira sessão ordinária daquele organismo de direção, realizada a 27 de abril passado.