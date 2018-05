Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) considera "inaceitáveis" os atrasos da Segurança Social nas respostas aos pedidos de pensões e as recusas da sua atribuição aos ex-trabalhadores do Banif.

"Os atrasos da Segurança Social nas respostas aos pedidos de pensões estão a aumentar, chegando em alguns casos aos sete meses de espera", sinaliza o sindicato em comunicado hoje enviado.

Além desta situação, os bancários estão a ser também afetados por outros problemas como é o caso dos ex-trabalhadores do Banif, a quem tem sido recusada a atribuição da pensão de reforma, mesmo após a publicação do Decreto Lei n.º 126-B/2017, 06 de outubro, "por desconhecimento da Segurança Social quanto a este novo regime, para além do arrastar da resposta às respetivas reclamações", referem.