Giro

O britânico Chris Froome (Sky) subiu hoje da quarta para a primeira posição da Volta a Itália em bicicleta, ao vencer isolado a 19.ª e antepenúltima etapa, que Venaria Real a Bardonecchia (185 quilómetros).

Froome atacou a 80 quilómetros do final e cortou a meta em 5:12.26 horas, menos 3.00 minutos do que o colombiano Richard Carapaz (Movistar) e 3.07 do que o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Com o anterior líder, o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), a perder muito tempo, Froome subiu à liderança, com 39 segundos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), que hoje foi quinto, a 3.23 minutos.