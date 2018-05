Eutanásia

A assembleia concelhia do PSD de Coimbra aprovou na noite de quinta-feira um voto contra os projetos de legalização da eutanásia e exigiu uma discussão interna do tema, criticando o líder do partido, Rui Rio.

"Não faz qualquer sentido que o PSD viabilize leis desta natureza sem sequer ouvir os militantes e simpatizantes - ainda bem que Coimbra o fez!", lê-se no texto da moção contra a eutanásia e morte medicamente assistida, aprovada "por maioria absoluta e aclamação".

Em declarações à agência Lusa, Nuno Freitas, presidente da concelhia do PSD de Coimbra, assume que a posição da assembleia concelhia, "na verdade, é uma crítica" ao líder do PSD, Rui Rio, alegando que o partido não discutiu a questão internamente com militantes e simpatizantes, nem o tema da eutanásia estava, quer no programa eleitoral sufragado nas últimas legislativas, quer no programa dos candidatos à liderança do partido.