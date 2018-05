OE2018

O Ministério das Finanças congelou 611,5 milhões de euros em despesa com projetos e com a aquisição de bens e serviços da Administração Central e Segurança Social no primeiro trimestre, foi hoje divulgado.

Num comunicado que antecede a publicação, pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças afirma que em março "os cativos incidentes sobre o orçamento de despesa com aquisição de bens e serviços e projetos ascendiam a 611,5 milhões de euros, representando 0,7% do orçamento de despesa da Administração Central e Segurança Social".

Segundo as Finanças, os montantes que ficaram congelados no primeiro trimestre são "inferiores em 377 milhões de euros face ao período homólogo, em termos comparáveis".