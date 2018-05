Actualidade

A edição deste ano da Feira Cultural de Coimbra, agregando outras áreas como gastronomia e artesanato ou música, para dinamizar e desenvolver o setor livreiro, decorre entre 01 e 10 de junho, no Parque Manuel Braga.

Sucessor da feira do livro, o evento reúne, desde 2014, "várias áreas artísticas" e "outras atrações" para revitalizar o setor do livro, cujo certame vinha, também em Coimbra, a perder de forma acentuada expositores, compradores e visitantes, disse hoje à agência Lusa a vereadora da Câmara de Coimbra, responsável pelo pelouro da cultura, Carina Gomes.

"A Feira Cultural alia várias áreas artísticas" e "outras atrações" para "contribuir para a dinamização" da antiga feira do livro, que "já não tinha a atividade mais adequada", sublinha a vereadora, recordando que a última edição da feira do livro (na versão anterior, mas já agregando artesanato, gastronomia e representações institucionais), em 2013, contou com 123 participantes, 29 dos quais do setor livreiro (contra cerca de duas dezenas de livreiros em 2012, ano em que a feira do livro se realizou no modelo convencional).