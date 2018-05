Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, com o índice PSI20 a ceder 0,91% para 5.610,46 pontos, com a Galp a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram. A Galp caiu 2,89% para 16,15 euros, acompanhando a descida do preço do petróleo.

No resto da Europa, as bolsas terminaram sem um rumo definido. Frankfurt subiu 0,65% e Londres 0,18%, mas Paris recuou 0,11%, Milão perdeu 1,54% e Madrid caiu 1,70%.