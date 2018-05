Actualidade

O ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, escusou-se hoje a esclarecer a data em que renunciou ao cargo de sócio-gerente da sociedade "Prática Magenta", remetendo para "as duas declarações" que fez no registo de interesses na Assembleia da República.

"Sugiro que consulte as duas alterações que fiz no registo de interesses na Assembleia da República. A Assembleia da República colocou questões à declaração de registo de interesses que apresentei e imediatamente respondi aos pedidos de esclarecimento", afirmou o ministro à margem da apresentação do programa 'Finance for Growth', que hoje decorreu em Matosinhos, no distrito do Porto.

Salientando que "essas informações foram já prestadas e estão publicamente divulgadas à Assembleia da República e ao Tribunal Constitucional", Pedro Siza Vieira considerou que "essa questão já está esclarecida" e que tudo "está explicado nas instituições relevantes".