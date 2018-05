Actualidade

O euro caiu e chegou a negociar a um valor mínimo desde novembro passado (1,1647 dólares), seguindo abaixo de 1,17 dólares.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1661 dólares, quando na quinta-feira ao final da tarde seguia a 1,1731 dólares.

A depreciação que o euro tem vindo a registar nos últimos dias devido à preparação de um governo dominado por formações populistas em Itália acentuou-se hoje com a instabilidade política em Espanha, com as principais forças da oposição a contestarem o governo liderado por Mariano Rajoy.