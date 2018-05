Actualidade

O Presidente da República prometeu hoje ouvir mais agentes do setor livreiro, contribuindo para que tenha "a atenção devida", e anunciou uma nova Festa do Livro em Belém, entre 31 de agosto e 02 de setembro.

No dia da inauguração da 88.ª Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu, durante duas horas, as bancas do lado direito, em passo veloz, e adiantou que regressará já no domingo, para ver as bancas do lado esquerdo, e depois mais duas vezes em junho, para fazer compras.

Antes, na cerimónia oficial de inauguração, perante o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, o chefe de Estado afirmou que se tem empenhado em "chamar a atenção para a cultura do livro", apesar de esta matéria não estar sob a sua "intervenção executiva".