Actualidade

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) anunciou hoje que a Assembleia Geral de Sócios aprovou a marcação de uma greve a todas as atividades de avaliação de final de ano letivo a partir de 12 de junho.

"Este é o seguimento lógico depois da aprovação da resolução no final da grande manifestação do passado sábado, que previa a intensificação da luta se, até ao final de maio, a Secretaria Regional de Educação (SER) não der sinais de que pretende resolver os problemas há muito identificados e cumprir as promessas assumidas em dezembro passado, nomeadamente a recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento", diz o SPM.

A Assembleia aprovou ainda outras iniciativas, como manifestações setoriais e a realização de plenários sindicais nas ruas do Funchal.