Actualidade

O Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, Abrantes, foi hoje distinguido com o Prémio de Melhor Museu do ano 2018, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), anunciou a entidade.

De acordo com o palmarés hoje anunciado pela APOM, o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, recebeu uma Menção Especial na mesma categoria.

A cerimónia de anúncio dos premiados decorreu no Museu Nacional dos Coches com a presença de João Neto, presidente da APOM, do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.