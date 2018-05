Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje a sua congénere italiana por 3-2, em jogo de preparação das duas equipas, disputado no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Um 'bis' de Diogo Jota, aos 12 e 19 minutos, deixou os sub-21 lusos com uma vantagem de dois golos, os transalpinos ainda reduziram aos 28, por Parigini, mas Diogo Gonçalves, aos 43, deixou Portugal novamente com dois tentos de vantagem (3-1) ainda antes do intervalo.

Na etapa complementar, a Itália reduziu para a diferença mínima aos 59 minutos, por intermédio de Bonazzoli, na conversão de uma grande penalidade, tendo a equipa portuguesa conseguido depois suster o 'pressing' final contrário.