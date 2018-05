Actualidade

O ministro da Cultura anunciou hoje a criação de um "selo de mérito cultural" para livrarias independentes, que lhes permitirá beneficiar do reconhecimento público, de campanhas de divulgação e de ações de promoção de leitura.

Luís Filipe Castro Mendes fez o anúncio durante a cerimónia de abertura da 88.ª Feira do Livro de Lisboa, que contou também com a presença do presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), João Amaral, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Estamos agora em condições de anunciar o selo de mérito cultural. Este selo de mérito será atribuído mediante apresentação de proposta dos interessados e sujeito a uma comissão de avaliação que anualmente decidirá de acordo com um conjunto de critérios", afirmou.