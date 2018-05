PS/Congresso

O secretário-geral do PS advertiu hoje que os socialistas têm "uma enorme responsabilidade", porque estão num partido com cultura de Governo, cujos valores unem as lideranças de Mário Soares até à última de António José Seguro.

Estas posições foram assumidas por António Costa no discurso de abertura do 22º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, em que apelou aos delegados para que se concentrem nas questões relativas aos desafios do futuro.

"Tal como todos aqueles que nos antecederam, desde Mário Soares a António José Seguro, nós temos também de fazer com o PS seja um partido do nosso tempo, pegando nos nossos valores de sempre para sermos capazes de encontrar as respostas aos novos desafios", afirmou o líder socialista.