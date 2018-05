Actualidade

A 16.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza abre hoje ao público, na cidade italiana, com a participação de Portugal através da exposição "Public Without Rethoric", onde serão anunciados os prémios pela organização.

O certame dedicado à arquitetura - cujo prémio máximo é o Leão de Ouro - recebe 65 participações nacionais, divididas entre os pavilhões históricos do Giardini, do Arsenale e do centro histórico de Veneza.

As curadoras da Bienal da Arquitetura de Veneza, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, do Grafton Architects, convidaram uma centena de arquitetos para a exposição principal, espaço expositivo além dos pavilhões nacionais.