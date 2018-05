Actualidade

Carcavelos, no concelho de Cascais, aquele que é considerado o 'berço' do 'graffiti' em Portugal, tem a partir de hoje uma visita guiada que inclui a passagem por um mural onde estão pinturas com 21 anos.

Num pequeno muro, à sombra das árvores, encostado a um jardim, está um pedaço da história, "quase um fóssil, em ótimo estado de conservação", do 'graffiti' em Portugal. Pintado em 1997 por Ysuuk, Youth e Nomen, que ali usou uma das outras assinaturas que teve, Aids, o muro mantém-se hoje praticamente igual.

De acordo com Nomen, um dos pioneiros do 'graffiti' em Portugal e um dos elementos da Double Trouble Crew, que organiza a visita guiada "Street Art Experience", "quando um 'graffiti' tem uns três, quatro ou cinco anos, há uma forte probabilidade de se aguentar muito mais tempo".