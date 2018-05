Actualidade

As Câmaras de Vagos, Mira e Cantanhede apresentam hoje o projeto de uma rede de unidades de alojamento local instaladas nas tradicionais casas gandaresas, financiado pela Linha de Apoio à Sustentabilidade do Turismo de Portugal.

Denominado 'Gândara TourSensations' , o projeto "tem como ambição estruturar uma rede de unidades de alojamento local ancorada nas casas gandaresas (identidade exclusiva e com marca própria), integrando-a nas ofertas turísticas da região, enquanto produto distintivo, e em complementaridade com os demais produtos turísticos da região da Gândara".

Casa tradicional rural característica da região da Gândara (que se estende no sentido norte-sul desde as Gafanhas da ria de Aveiro até aos campos do Baixo Mondego, confinando com a Bairrada), a Casa Gandaresa é uma construção térrea de formato em "L", com pátio fechado, telhado de duas águas e construída de adobes de areia e cal, secos ao sol. A frente da casa é formada por uma sequência janela - porta - janela e um largo portão de duas folhas, que permitia a passagem, para dentro e para fora, dos carros de bois e respetivas carradas de produtos agrícolas.