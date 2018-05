PS/Congresso

O presidente do PS definiu hoje como missão central o reforço da transparência da atividade política, em particular dos atos e decisões das entidades públicas, alegando que esta é a única via eficaz para travar os populismos.

Estas palavras foram proferidas por Carlos César na abertura do segundo dos três dias de trabalhos do 22º Congresso Nacional do PS, depois de ter sido reeleito presidente deste partido com mais de 96% dos votos.

Parte substancial da intervenção do líder parlamentar socialista foi dedicada à questão da transparência na vida política, com alusões indiretas a fenómenos de corrupção que, na sua opinião, têm minado a confiança dos cidadãos no regime democrático.