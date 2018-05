Mundial2018

Os portugueses João Moutinho e Gonçalo Guedes integraram hoje pela primeira vez o treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a fase final do Mundial2018, numa sessão sem os guarda-redes Anthony Lopes e Beto.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio do Mónaco e o extremo do Valência foram os destaques na sessão orientanda inicialmente pelo treinador adjunto Ilídio Vale, aumentando para 19 os jogadores que já se apresentaram.

Contudo, nas balizas também houve surpresas, uma vez que os habituais suplentes de Rui Patrício, dispensados por motivos pessoais, na seleção foram rendidos pelos jovens dos sub-21 Joel Pereira e Diogo Costa.