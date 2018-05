Actualidade

Cerca de três quartos (76%) das Unidades de Saúde Familiar (USF) estão insatisfeitas com a atuação do Ministério da Saúde, revelou um estudo da Associação Nacional das USF, apresentado hoje em Gondomar, distrito do Porto.

No segundo dia do 10.º Encontro Nacional das USF - Unidades de Saúde Familiar, a associação apresentou a nona edição de um estudo que promove desde 2005, e onde aponta um crescimento do descontentamento, quando comparado com a realidade em 2015.

Segundo a mostra, o número de coordenadores de USF insatisfeitos "passou de 8,5% em 2015 para 35,2 % em 2017", sendo que a "soma com os muito insatisfeitos perfaz 76,1%", lê-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.