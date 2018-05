Petróleo

Um grupo ambientalista disse hoje temer que a prospeção e exploração de petróleo ao largo de Aljezur (Algarve), na chamada bacia do Alentejo, possa provocar derrames de crude como os que atingiram a costa alentejana na década de 1980.

"Durante muitos anos convivemos com praias com resíduos de alcatrão e por algum tempo até o turismo e as pescas pararam", resumiu Eugénia Santa Bárbara, do movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente, lembrando as consequências do acidente com o navio Marão, em 1989, que provocou um derrame de crude que se alastrou entre Sines e Almograve.

Em declarações à Lusa, aquela responsável frisou que embora a origem do derrame, na altura, se tenha ficado a dever a outras causas, o mesmo pode acontecer "com um furo a três mil metros de profundidade", que acarreta "riscos enormes do ponto de vista ambiental", afetando tanto o mar como o território terrestre.