Actualidade

Os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desmarcaram hoje a greve de três dias que começava no domingo, devido ao acordo alcançado hoje com o Ministério da Saúde, anunciou o sindicato do setor.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF) avança que, "graças ao forte envolvimento de todos os farmacêuticos foi possível alcançar hoje um acordo com o Ministério da Saúde que prevê a inclusão da "formação farmacêutica especializada, conducente à aquisição do título de especialista, efetuada sob a tutela do SNS", no conjunto de matérias reguladas pela carreira.

A direção do sindicato considera que este acordo "não é nenhuma vitória, mas obriga à suspensão da greve que estava marcada para os próximos dias 28, 29 e 30 de maio".