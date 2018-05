Actualidade

O Presidente de Angola, João Lourenço, escolheu a França para a sua primeira visita oficial a um país ocidental, que inicia na segunda-feira, com a previsão de assinatura de vários acordos de cooperação, seguindo depois para a Bélgica.

De acordo com informação disponibilizada pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço deixa domingo a capital angolana com destino a Paris, para uma visita oficial de três dias, entre 28 e 30 de maio.

No âmbito da visita a França, os dois países deverão assinar acordos de cooperação nos domínios da Defesa, Agricultura e formação de quadros.