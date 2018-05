Actualidade

O ministro da Cultura felicitou hoje o arquiteto Eduardo Souto de Moura, por ter sido distinguido com um Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, divulgou, em comunicado, o Ministério da Cultura.

"O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, congratula o arquiteto Eduardo Souto de Moura pela distinção recebida na Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza", lê-se no documento.

O comunicado referiu que "Eduardo Souto de Moura vence o Leão de Ouro da 16.ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza com o projeto 'São Lourenço do Barrocal'", em Monsaraz, no Alentejo.