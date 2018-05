Actualidade

A plataforma "O Porto não se Vende" espera juntar mais de meio milhar de pessoas numa concentração, dia 09 de junho, frente à Câmara do Porto, contra os despejos dos moradores do centro histórico, disse hoje fonte do movimento.

"Tem de haver um fim aos despejos, tem que haver um travão que contrarie isto, porque as pessoas, além de estarem a ser tiradas das suas casas, não têm resposta no mercado de arrendamento do Porto, nem resposta social da Domus Social [empresa municipal de habitação], que tem listas de espera muito longas", afirmou Ana Barbosa.

Para esta responsável da plataforma "O Porto não se Vende" - que reclama o "direito constitucional à habitação acessível para todos", e organizou na sexta-feira à noite mais uma assembleia de moradores da Vitória -, quando se discute a habitação, "não se pode estar a trabalhar só em propostas de cosmética ou em formas de ajuda absolutamente assistencialista".