PS/Congresso

O dirigente histórico socialista Manuel Alegre afirmou hoje que uma viragem à direita representaria "um risco de morte" para o PS, que deve pedir maioria absoluta nas próximas eleições, mas mantendo a convergência de esquerda.

Estas foram as mensagens centrais deixadas por Manuel Alegre no seu discurso perante o 22º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, em que foi muito aplaudido e em que manifestou apoio à corrente jovem mais à esquerda dos socialistas, liderada pelo secretário de Estado Pedro Nuno Santos, contra as "tentações centristas".

"O PS não pode inverter o caminho atual. Uma viragem à direita representaria um risco de morte para o PS, porque o Bloco Central empobrece a democracia e o 'centrão', hoje, ou em qualquer lado do mundo, significa empobrecimento do sistema e a ascensão do populismo", advertiu o ex-candidato presidencial.