Incêndios

O Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR recebeu oito novas viaturas todo-o-terreno para reforçar as ações de fiscalização florestal e combate de primeira intervenção em incêndios, indicou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o ministério tutelado por Eduardo Cabrita adianta que as viaturas, entregues na sexta-feira, foram adquiridas no âmbito do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), um dos 16 programas criados para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020.

Segundo o MAI, o POSEUR no domínio de intervenção prioritário "redução dos incêndios florestais" inclui o apoio à aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro, tendo em vista o reforço da capacidade de resposta operacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).